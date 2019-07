Île d'Yeu, un endroit idéal pour pêcher

Les vacances pourraient être le moment idéal pour apprendre à pêcher. L'endroit par excellence pour s'initier à la pêche à la ligne serait l'océan. Par contre, la pêche à pied se pratique plus sur les rochers. Sur l'île d'Yeu, les touristes apprennent à préserver tout un écosystème. Et même si les sceaux et les épuisettes sont souvent vides en fin de balade, l'essentiel c'est que chacun y a trouvé son bonheur.



