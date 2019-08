Île de la Réunion : plonger avec les baleines à bosse

Les baleines à bosse sont une espèce protégée. Pendant l'hiver austral, ils viennent s'accoupler et se reproduisent dans l'océan Indien, au large de l'île de la Réunion. L'un des rares endroits au monde où l'on peut plonger à leurs côtés. Une immersion hors du commun, testée par nos journalistes.



