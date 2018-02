Vous partez en vacances ? Voici les comptes Instagram à suivre

Le guide du Routard ? Tellement dépassé. TripAdvisor ? Pas beaucoup mieux... Pour dénicher de bons plans, les touristes se tournent aujourd'hui de plus en plus vers Instagram. Basé sur le partage de photos et de vidéos, le réseau social héberge les comptes de nombreux utilisateurs peu avares en bonnes adresses. Loin des guides touristiques impersonnels et des sites de voyage aux commentaires dont l'origine reste mystérieuse, les touristes en quête d'inspiration peuvent donc choisir à qui ils feront confiance. Fooding, visites, shopping, paysages... LCI vous livre sa sélection des meilleurs comptes pour préparer votre prochaine escapade.