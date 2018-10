5 randonnées immanquables en Europe

Le Tour du Mont-Blanc est l’un des sentiers de randonnée européenne les plus prisés par les amateurs de marche au long cours. Long de 170km il passe par la France, l’Italie et la Suisse et permet de faire le tour du Mont-Blanc en (environ) 11 jours de marche. L’automne est la bonne saison pour le parcourir, car il est très fréquenté l’été. Le plus souvent, la ballade s’effectue dans le sens contraire des aiguilles d’une montre en partant des Houches (avec une superbe vue sur l'Aiguille de Bionnassay) et en arrivant au lac blanc avec un panoramique sur la Mer de Glace, l’Aiguille Verte, et la paroi paroi nord des Grandes Jorasses. Côté italien, le Val Veni offre une des plus belles vues sur le massif.





Difficulté : moyenne, certains tronçons peuvent être parcourus en téléphérique si le temps manque.