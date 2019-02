Bien préparer son potager au printemps

Il faut ensuite recenser les semences dont on dispose et réaliser un petit plan sur lequel on dessinera la répartition des légumes sous forme de carrés sommaires. Certaines variétés en supportent d’autres, mais pas toutes. Ainsi, l’ail accepte la cohabitation avec la carotte, les concombres et l’oignon, mais déteste le voisinage des haricots et des choux. De leur côté, les aubergines tolèrent les haricots, les tomates et les pois, mais ni les oignons, ni les pommes de terre, par exemple.





On placera les légumes assoiffés de soleil (aubergine, melon, tomate, poivrons, etc.) dans la partie la plus ensoleillée du potager. Il faut prévoir la hauteur des grands plans (par exemple les tomates) afin qu’ils ne fassent pas d’ombre aux petits légumes (carottes, etc.). Enfin, la plupart des jardiniers distinguent les légumes à développement lent (betterave, céleri, choux, potiron, tomate, etc.) et ceux à développement rapide tels les épinards, les radis, les navets, etc.





Certains légumes primeurs peuvent être semés dès le printemps à condition d’être placés sous abris. Il s’agit notamment des carottes, des radis, des choux, des oignons et des petits-pois. Ces légumes pourront être consommés dès le mois de mai.





Dès que la température se réchauffe et que les risques de gelée disparaissent, on pourra d’abord semer en pleine terre les lupins et les capucines, puis les choux et les laitues qui aiment une terre à 10/12 degrés. On terminera la plantation par les grands frileux qui comme les céleris, les haricots, les concombres ou les tomates préfèrent un sol tiédi à 15/20 degrés.





Autant ajuster la taille du potager au nombre de personnes qu’il nourrira pour éviter le gaspillage. On estime généralement qu’une surface de 300 m2 permet de ravitailler une famille de 4 personnes avec un bon appétit. Un conseil : il est conseillé de semer une quantité de graines de la même variété une fois, tous les 15 jours, pour disposer de produits frais en permanence lorsque le soleil règne en maître.