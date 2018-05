Série sur les jeux de nos régions. A la découverte de la Bourle, la version nordique de la pétanque

La bourle est une sorte de pétanque qui date du XIVème siècle. Elle se pratique dans le Nord de la France. A Villeneuve d'Ascq, ce jeu traditionnel nécessite beaucoup de stratégie. Comme pour la pétanque, il y a des pointeurs et des tireurs. Jean-Pierre, 88 ans, qui en est le doyen, est toujours aussi doué. D'ailleurs, le club "Etaque Saint-Pierre", dont il fait partie, raffle quasiment toutes les récompenses dans les compétitions.



