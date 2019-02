Jeux vidéo : les adultes s'y mettent aussi !

On compte désormais plus de 800 000 jeux vidéo de tous genres. Les stars s'appellent Dragon Ball, Candy Crush ou Fortnite, 51% des Français y jouent régulièrement, les hommes comme les femmes, grands et petits. Si le joueur moyen a 39 ans, il n'y a plus de barrière d'âge. Aujourd'hui, tout le monde joue. Sur un an, le chiffre d'affaires des jeux mobiles a augmenté de 22%. De quoi créer des vocations.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.