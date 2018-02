On a testé les Fingerlings, ce jeu pour enfants qui pourrait bien envahir nos cours de récré

Fin 2017, ce jeu a affolé outre-Atlantique. Ruptures de stock, achat limité à deux modèles pour une grande enseigne, vente d’une figurine par minute sur Amazon avant Noël… Les fingerlings ont déchaîné les passions dans les cours de récréation américaines (6,5 millions d'exemplaires vendus, tout de même). Il n’en fallait pas plus pour que la société canadienne WowWee y voit le signe d’un fort potentiel de développement à l’international. L’opération est déjà couronnée de succès en Angleterre (800.000 ventes). En 2018, à coups de grandes campagnes de pub à la télévision, sur Youtube et les réseaux sociaux, il vous sera difficile de passer à côté de ces petits singes robotisés en France : le distributeur table sur des ventes situées entre 500.000 et 800.000 figurines pour l'année à venir.





Mais comment est née cette idée ? Tout est parti de l’imagination de la responsable de la marque, Sydney Wiseman, qui regardait une vidéo virale d’un ouistiti pygmée, petit singe d’Amérique du Sud. Tellement petit qu’il peut s’enrouler les pattes et la queue sur un doigt humain. Moins d’un an plus tard, six modèles de ces singes débarquaient sur le marché américain. Six figurines, chacune sa couleur, chacune son propre nom, avec un prix de vente assez élevé - 19,99 euros, parfois plus sur certains sites de vente -, à destination d’un public compris entre 4 et 8 ans. Trois nouveaux modèles en forme de licorne viennent également d’être mis sur le marché, ainsi que de nouveaux singes pailletés.