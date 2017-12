Kerala: la destination d'une médecine millénaire

Située au sud de l'Inde, Kerala accueille chaque année des milliers de touristes en quête de bien-être. La pratique de l'ayurveda, une médecine vieille de 5 000 ans, y est l'une des principales activités. Le séjour permet alors aux visiteurs de se recentrer et de sortir de son stress quotidien en s'épanouissant dans un environnement calme et serein.



