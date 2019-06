L'Armada de Rouen, le plus grand rassemblement de voiliers au monde

Des vieux gréements, des navires de guerre et des centaines de marins des quatre coins du monde se sont rassemblés à Rouen pour l'Armada. Des millions de personnes sont venus assister à ce beau spectacle. Créé en 1989, il permet de mettre en valeur la Normandie. L'occasion également pour les spectateurs de visiter les bateaux et se mettre dans la peau des marins.



