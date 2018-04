"L'Inconnue de la Seine" : voyagez dans le temps, à Paris

"L'Inconnue de la Seine" est un jeu de piste en immersion 360, mélange de chasse au trésor en réalité virtuelle et d'Outdoor Escape Game, qui vous replonge dans le Paris de la Belle Epoque. Pour y participer, il faut télécharger l'application, s'équiper et se rendre sur l'Île Saint-Louis à la recherche d'indices réels. C'est une expérience à la fois unique et amusante à faire en famille ou entre amis, au prix de 24 euros par inscription.



Ce jeudi 26 avril 2018, Karima Charni, dans sa chronique "Vos sorties", présente le jeu "L'Inconnue de la Seine" conçu par Expérience 360.