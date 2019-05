La Cathédrale de Reims raconte son histoire dans un spectacle son et lumière

Bâtie il y a plus de 800 ans, la Cathédrale Notre-Dame de Reims a été le témoin des plus grandes histoires du pays, notamment les sacres des rois. Pour les raconter avec une manière plus moderne, un spectacle son et lumière a été mis au point. Les spectateurs ont eu droit à un show magique aux mille couleurs qui a sublimé l'édifice. Une initiative qui plaît aussi bien aux petits qu'aux plus grands.



