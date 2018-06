La Chanson de l'année 2018 : les arènes de Nîmes vont s'embraser

Les téléspectateurs éliront la Chanson de l'année ce vendredi 8 juin à partir de 21h. L'évènement se déroulera sans les arènes de Nîmes où dix artistes défendront leurs titres, tels que Pascal Obispo, Slimane, mais aussi Mylène Farmer, MC Solaar... Entre 15 000 à 18 000 personnes sont attendues pour un concert festif digne de Nîmes et on espère que le beau temps sera au rendez-vous. Toutes les générations se retrouveront dans l'arène pour voir les chanteurs de tous les styles. Le spectacle sera transmis en direct sur TF1.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/06/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.