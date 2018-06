La Cinéscénie, une commémoration toujours aussi grandiose chaque année

Des milliers de bénévoles se sont mobilisés durant la commémoration de la guerre de Vendée, comme à chaque année, au Puy du Fou. La Cinéscénie est une fresque grandeur nature, où les Vendéens jouent eux-mêmes en bénévoles. Plus de 2 000 comédiens se partagent les 28 000 costumes. Durant le spectacle, hommes et chevaux vont fouler les 23 ha de scène. Mais d'autres animaux de ferme, que leurs dresseurs encadrent avec une recette spéciale pour les motiver, font également partie des figurants. La représentation durera tout l'été, à la grande satisfaction du public conquis.



