La colombophilie, une passion teinté d'un esprit de compétition

L'envol de milliers de pigeons voyageurs est le moment qu'apprécient le plus les colombophiles. A Harnes, dans le Pas-de-Calais, lors d'un concours, les éleveurs lâchent leurs pigeons à des centaines de kilomètres de leur colombier et c'est celui qui sera le premier arrivé qui aura gagné. Avant le lâcher, chaque pigeon est bagué et enregistré. Pour Ludovic Tantart, la colombophilie est une passion héritée de son père et de son grand-père. Découvrez en images les étapes du concours et le retour des pigeons.



