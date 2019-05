La Foire du Trône, un monde de sensations que la nuit rend encore plus magique

Au coucher du soleil, la Foire du Trône à Paris se dévoile sous un nouveau jour. Elle devient une nouvelle dimension entièrement dédiée à l'amusement. Les divers jeux de lumière rendent la foire encore plus magique. Une ambiance très appréciée par les visiteurs.



