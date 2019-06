La grande Armada de Rouen 2019 a débuté

Des millions de personnes ont attendu cet événement majeur, l'Armada de Rouen. C'est le plus grand rassemblement de voiliers du pays. Tous les cinq ans, les passionnés s'y donnent rendez-vous pour admirer des bateaux de 13 nationalités différentes. C'est également l'occasion de découvrir l'histoire des navires ayant parcouru les sept mers, et même de monter à bord de ces merveilles.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.