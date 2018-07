La guinguette, ou la joie de danser en plein air

En été, à Villefranche-sur-Saône, chaque lundi, on danse la valse sous les platanes au son de l'accordéon. Tout le monde se défoule, que ce soit en tant qu'animateur, danseur ou spectateur. La guinguette, créée en 1930, est devenue une institution, un rendez-vous pour partager le bonheur de danser.



