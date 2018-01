La montagne inspire les auteurs de livres pour enfants

David Gautier est un auteur de livres pour enfants, il puise son inspiration dans les histoires de montagne. Il retranscrit dans ses livres les contes et légendes alpins qui ont bercé son enfance. A l'autre bout des Alpes, Sophie Turrel et Stéphanie Dunand-Pallaz écrivent et dessinent elles aussi des livres pour enfants dont les héros sont une bande de chatons. A l'heure du numérique, les histoires pour enfants sont indémodables.



