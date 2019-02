La nature nous rend plus fort ! Pourquoi et comment en profiter ?

Nous vivons trop dans les livres et pas assez dans la nature, écrivait Anatole France. De fait ! Cheminer dans la nature rend plus fort, plus libre et, parfois, plus heureux. En effet, si l’exercice physique a déjà des bienfaits, le pratiquer en plein air est encore plus bénéfique car il permet de varier les paysages, les parcours et… le niveau d’effort.





Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, l’activité physique exerce un effet préventif (ou thérapeutique) sur les maladies neurodégénératives tout en procurant une amélioration du sommeil, de l’humeur et de la fonction cognitive. Ces bienfaits concernent également les personnes souffrant d’affections chroniques : arthrose, problèmes cardiaques, etc. L’idéal est de pratiquer une activité physique à l’extérieur si possible une fois par jour, durant au moins 30 minutes, cette demi-heure pouvant être fractionnée en 3 périodes intenses d’une dizaine de minutes.





Faire du sport, c’est bien, mais faire du sport dans des vêtements confortables, c’est mieux ! Pour profiter pleinement de cette expérience, on privilégiera des vêtements aux coupes amples, confortables et faciles à vivre.





Le torse peut être protégé grâce à des matières de saison, agréables à porter. Fluide, le jersey polyester est par exemple adapté aux activités physiques intenses, car il sèche vite. Si votre humeur est plutôt aux balades nécessitant un effort modéré, mais continu, préférez plutôt un beau coton ou une flanelle douce et chaude qui vous gardera bien au chaud. Marcher sous la pluie sans protection tourne rapidement à l’épreuve ! Pour parer à toute éventualité, prévoyez un vêtement vous isolant des intempéries comme une parka , une doudoune ou une veste coupe-vent déperlante.





Quant au bas du corps, autant privilégier un pantalon stretch, à taille élastiquée qui s’adapte à la forme du corps sans le compresser. Mieux vaut s’équiper d’un modèle avec de nombreuses poches pour ranger ses affaires et pouvoir se balader les mains libres, sans ustensile à trimbaler. Enfin, ne perdez pas de vue que le poids du corps repose sur les pieds. Il est recommandé de les équiper avec des chaussures confortables, dont les semelles crantées et antidérapantes vous permettront de conserver l’appui en toutes circonstances.





Enfin, n’oubliez pas de vous munir de lunettes de soleil, de gants, et d’une sacoche ou d’un sac à dos pour transporter le nécessaire et… ce qui l’est moins !





Bonne nouvelle, pas besoin de vous ruiner pour trouver des vêtements et accessoires adaptés à vos activités de plein air. Des marques comme Atlas For Men, propose une large sélection à des prix imbattables. Vous n’avez plus qu’à profiter de la nature qui vous tend les bras !