La nouvelle génération des "Yamakasi" frappe fort

Des "traceurs" britanniques ont posté une vidéo sur le Web qui montre leur performance en "parcours" sur les toits de Tokyo. Ces athlètes ont en effet décidé de tester le terrain et de se lancer un défi. Malgré le fait que ce genre d'activité soit interdit en milieu urbain, en raison des accidents et des risques, ils sont rarement sanctionnés. Les détails de leurs acrobaties en images.



