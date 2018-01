La Pierre Saint-Martin, un endroit idéal pour profiter des montagnes

Avec du soleil, de la neige fraîche et des pistes clairsemées, les conditions à La Pierre Saint-Martin sont idéales pour ravir les visiteurs. Les skieurs ont la sensation d'avoir la montagne rien que pour eux. Engagés pour une compétition, des élèves du Collège de Baretous à Arette, ont la chance d'avoir les Pyrénées à portée de bâtons. D'autres, y viennent pour des promenades en chiens de traîneaux.



