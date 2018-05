La saison des courses de caisses à savon a débuté

A Phalsbourg, en Moselle, les caisses à savon existent pour tous les styles et pour tous les âges. Ces drôles de machines amusent aussi bien les petits que les grands. Dans les ateliers, on se met à bricoler des caisses à savon durant des heures pour les courses. Si lors des essais certains ont fait une chute, pendant les courses, aucun accident ni sortie de piste n'ont été déplorés.



