La sardane, une danse et une musique catalanes pour rythmer vos vacances

"Quelle est jolie la sardane, que l’on danse main dans la main, du pays des tramontanes, elle vole jusqu’au pays voisin", chantait Charles Trenet. Entrez, vous aussi, dans la danse en découvrant la sardane, une danse traditionnelle catalane où danseurs et danseuses forment un cercle en se tenant par la main. Pas besoin d’être expert en danse de salon pour exécuter la sardane, mais attention aux pas courts et longs qui s’enchaînent avec précision sur une musique entraînante, jouée par la cobla. Cette musique et cette danse sont deux symboles de la culture catalane. Elles se pratiquent jusque dans les Pyrénées-Orientales françaises, où les amoureux de la Catalogne cultivent avec passion cette tradition.





Véritable invitation à faire la fête, la Sardane est donc à la fois une danse et une musique, jouée par la cobla, un groupe de musiciens pratiquants du chalumeau et du tambourin, appelés respectivement "fabiol" et "tambori". Ils sont accompagnés en général de deux "tibles" et deux "tenores", des instruments à vent de la même famille que le hautbois ainsi que de deux trompettes, deux trombones à pistons et deux "fiscorns".