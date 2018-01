La semaine olympique est lancée dans les écoles

A l'occasion de la semaine olympique, les écoliers vont pouvoir rencontrer de grands champions sportifs tels qu'Emmeline Ndongue et Tony Estanguet. En Gironde, pour des élèves de CM2, le cours de sport s'est transformé en partie de plaisir. Le tennis de table est au programme des classes olympiques. C'est d'ailleurs une discipline en vogue chez les jeunes pour échanger avec les sportifs et profiter de quelques conseils. En classe, les jeux olympiques se transforment en outil pédagogique. Les élèves ont même pu toucher du bout des doigts de vrais médailles.



