Lac Chambon : un lieu où l'on peut profiter du beau temps

Après un hiver glacial, le soleil est accueilli à bras ouverts. Les randonnées à la montagne, la pêche et les bains de soleil sont alors les activités de prédilection en ces temps estivaux, et le Lac Chambon dispose d'un vaste espace pour y passer de bons moments. Un cadre calme et verdoyant qui procure une sensation de quiétude et de bien-être tout en profitant du soleil.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.