Lascaux 4 : découvrir la préhistoire avec les outils du 21ème siècle

Cela fait 50 ans que la grotte de Lascaux, l'originale, est interdite au public pour des raisons de conservation. Mais de nombreuses répliques sont ouvertes aux petits curieux. La plus récente est Lascaux 4, considérée comme la plus réaliste de toutes. Près de 90% de la grotte y sont représentés, le tout associé à des outils numériques qui permettent de faire une visite interactive. En été, plus de 4 000 personnes s'y rendent chaque jour.



