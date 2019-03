Le Carnaval de Dunkerque, un événement incontournable

Une tradition à ne pas manquer ! Le Carnaval de Dunkerque est sans doute le carnaval le plus fou de la planète. Pour cette occasion, les carnavaleux s'entassent dans les rues de la ville. Place à une forêt de parapluies colorés, à une marrée de masques lourds ainsi qu'à une lancée des harengs fumés depuis les balcons de la mairie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.