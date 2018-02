Le Carnaval de Grandville, vieux de 144 ans mais sans aucune ride

On pourrait se croire à Rio et pourtant, on est bien en Normandie dans le département de la Manche. Depuis le dimanche 11 février, une quarantaine de chars et des milliers de carnavaliers ont défilé dans les rues de Grandville. Pour cette 144ème édition, les costumes sont variés, agrémentés de beaucoup d'autodérision. Justiciers en culotte courte, famille Barbapapa, pêcheurs, corsaires,... on trouve un peu de tout au Carnaval de Granville. Pour rappel, c'est le seul carnaval français inscrit au patrimoine de l'Unesco. Durant ce rassemblement, on chante, on danse et on se retrouve en famille et entre amis, même sous les 5°C. Le Carnaval de Granville prendra fin dans la soirée du mardi 13 février.



