Le championnat du monde de Mölkky se déroule à Samoëns, en Haute-Savoie

Il faut de la concentration, de la précision et une petite touche de chance pour gagner au Mölkky. Ce jeu d'adresse a été inventé en Finlande en 1996. Grâce à la simplicité de ses règles, il a vite connu un succès mondial et se transforme tout doucement en sport. Devenu populaire, le Mölkky a son propre championnat du monde qui se tient cette année 2019 à Samoëns, en Haute-Savoie. L'occasion pour 176 équipes de quinze nationalités différentes de s'affronter pour remporter la victoire.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.