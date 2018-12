"Le club des cinq", "Monsieur Madame"... : nos livres d'enfants en version adulte

Vous vous rappelez sûrement du "Club des cinq". Dans "Le club des cinq pouponne" ou encore "Le club des cinq part en séminaire", on retrouve tous les personnages qu'on connaissait et suivait enfant, mais dans leur vie adulte. Dans le même style, la collection "Monsieur Madame" est également sorti en version adulte. Il y a notamment "Madame boulot et les joies de la maternité" que vous pouvez vous offrir pour cinq euros. Pour les fans d'Astérix et Obélix, les recettes des plats dans nos BD sont à retrouver dans "Les banquets d'Astérix et Obélix". En images: le "Quiz dessins animés".



Ce dimanche 23 décembre 2018, Coralie Dioum, dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous présente la version pour adultes de nos livres d'enfants. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 23/12/2018 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.