Le fabuleux destin d'Iris Mittenaere

De nombreuses personnalités nous ont fait rêver tout au long de cette année 2017. Parmi elles, Iris Mittenaere, la jeune Lilloise élue Miss Univers 2017. Née le 25 janvier 1993, cette reine de beauté a gravi les échelons. Elle était Miss Flandre, Miss Nord-Pas-de-Calais 2015 et Miss France avant de devenir Miss Univers.



