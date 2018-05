Le flossing, la nouvelle danse qui fascine les jeunes

Russell Horning, un jeune Américain, a inventé le flossing. Considérée comme une danse de célébration, elle consiste à balancer les bras de droite à gauche, tandis que le bassin fait le mouvement inverse. Depuis son apparition, tout le monde s'y met. Les joueurs de foot américain s’en sont même emparés pour célébrer un but. Sur Internet, de plus en plus de vidéos de floss dance sont mises en ligne.



