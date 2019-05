Le Futuroscope ne cesse de se moderniser

Immersion dans un autre monde, animé par des drôles de créatures. Au Futuroscope, des bâtiments futuristes ont pris la place des maisons. Plusieurs sortes de spectacles et de divertissements sont visibles au parc, mais les visiteurs optent pour la plupart pour un tour du monde en 4 minutes, les pieds dans le vide. C'est une attraction unique en Europe et un symbole du renouveau.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.