Le golf lance son opération séduction pour les familles

"On entend souvent dire que le golf est cher, pas familial, chronophage et réservé à une élite, regrette Manuel Biota, président de Bluegreen. On a décidé de montrer qu’il pouvait aussi être ludique, familial et intergénérationnel." Pour cela Bluegreen change d’image, au propre comme au figuré. Le numéro un français du golf, présent avec une cinquantaine de sites, a tout repensé, de l’identité visuelle au concept même de club de golf en y déployant pléthore d’activités.





"On a choisi de parler à la famille, au groupe d’amis, aux collègues qui peuvent avoir envie de venir passer un moment, souligne-t-il. Ce qu’on veut, c’est non seulement devenir un acteur référent du golf de demain, mais que l’on incite les gens à penser à aller au golf comme il ferait une sortie au bowling, au cinéma ou tout autre loisirs." Pour y parvenir, le parcours de golf va devenir plus que cela. Le nouveau slogan "Everyday is a Bluegreen day", que l’on pourrait traduire par il y a tous les jours quelques chose à faire chez Bluegreen, exprime bien la volonté de proposer plus qu’un simple parcours de 18 trous. "L’enjeu est de redynamiser le marché français en améliorant l’expérience clients des golfeurs et en proposant une nouvelle approche au plus grand nombre, en lien avec les nouveaux modes de vie et usages", explique-t-on du côté de Bluegreen.