Le Lac Blanc à Chamonix, une randonné incontournable qui offre un panorama unique sur le Mont-Blanc

Le lac blanc, situé au cœur de la réserve Naturelles des Aiguilles Rouges, est l'un des plus beaux lacs de montagne, célèbre pour son panorama unique face au Massif du Mont-Blanc. Son paysage de carte postale séduit les touristes du monde entier depuis des dizaines d'années.





Pour l'atteindre, direction Chamonix, en Haute-Savoie, on commence par prendre un téléphérique jusqu'à la Flégère. La randonnée au Lac Blanc, qui se trouve à 2 352 mètres d'altitude, dure à peu près deux heures et demie. Le lac est aussi accessible depuis le col des Montets (environ quatre heures de marche) et depuis le village d'Argentière (environ trois heures de marche).