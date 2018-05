Le loto attire toujours autant de monde

À Caen, un loto géant a rassemblé 2 000 joueurs dans une même salle. Avec beaucoup de concentration et de patience, ils espéraient tous repartir avec un gros lot. Et si certains se sont munis de porte-bonheur dans l'espoir de provoquer leur chance, tous étaient d'accord sur le fait que le plus important est de profiter du moment.



