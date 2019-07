Le "Mondial Air Ballons" ou le grand rassemblement des amateurs de vol doux

Tous les deux ans, depuis 1989, s'organise le "Mondial Air Ballons", l'un des plus grands rassemblements d'amateurs de vol en montgolfière. Jusqu'au 4 août 2019, 400 montgolfières vont colorer le ciel de Chambley, en Meurthe-et-Moselle. Un ballet aérien orchestré par le vent et la force du gaz. Au ras du sol comme en haute altitude, les émotions sont intenses.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.