Le parc du Marquenterre, un site exceptionnel où se rencontrent différentes espèces d'oiseaux

Avec les beaux jours, les oiseaux réinvestissent peu à peu le parc du Marquenterre, dans la Somme. Hérons, cigognes, aigrettes,... tous viennent dans cette réserve pour faire leurs nids et s'accoupler. L'occasion pour les passionnés d'oiseaux d'assister à un merveilleux ballet aérien. Avec les couleurs, les bruits et l'odeur du printemps, une visite au parc du Marquenterre est une vraie expérience sensitive.



