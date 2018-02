Le playlist de la semaine : Britney Spears, Dany Brillant et Justin Timberlake

Au sommaire de cette édition : à 36 ans, Britney Spears prépare un nouvel album. Sa dernière tournée a remporté 137 millions de dollars et la prochaine prévue en été 2018 ne devrait pas passer par Paris. Mais face à la protestation des fans, le passage à la capitale est finalement en cours de négociation. La langue de Molière prend des accents de Memphis dans le nouvel album de Dany Brillant, "Rock and Swing". Inspiré d'Elvis Presley, ce dernier s'est entouré des meilleurs musiciens. Et Justin Timberlake, 37 ans, sort son cinquième album, très soul et très familial, intitulé "Man of the Wood".



