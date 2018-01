Le playlist de la semaine : Enrique Iglesias, Patrick Fiori, Soprano, Didier Barbelivien et "Diamond Dance"

Au sommaire de cette édition : Enrique Iglesias est de retour avec son nouveau single "El Baño". Patrick Fiori et Soprano sortent "Chez nous", un duo écrit et composé par Jean-Jacques Goldman. Didier Barbelivien lance "Les bouquets de fleurs", le premier titre de son album prévu en mars. Et le spectacle "Diamond Dance", une rencontre entre la danse classique et le hip-hop.



