Le Red Bull Crashed Ice 2018 a investi le Vieux-Port de Marseille

Le temps d'un week-end le Vieux-Port de Marseille s'est transformé en une immense piste de glace, longue de 320 mètres. La ville a accueilli cette année le Red Bull Crashed Ice 2018, la plus grosse compétition de patinage de descente extrême. Ils ont été 120 riders, venus des quatre coins du monde, à participer à la course. Un show hors du commun qui a fait palpiter les cœurs des spectateurs comme ceux des patineurs.



