Le respect de l'environnement est la vedette du festival We Love Green

L'utilisation des matières biodégradables et le respect de l'environnement sont au cœur du festival We Love Green. D'ailleurs, la totalité du site qui l'accueille est alimentée grâce à des panneaux solaires et de l'huile de friture. En tout, plus de 27 000 litres d'huile seront utilisées pour faire tourner une centaine de groupes électrogènes pendant deux jours. Plus de 50 000 assiettes et couverts à base de maïs seront également utilisés. Les déchets, eux, seront triés et recyclés.



