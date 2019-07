Le succès des mots fléchés

Dix millions de cahiers de jeu sortent chaque année de la principale fabrique de grilles de mots de l'Hexagone, de la tête de ceux qu'on appelle "les verbicrucistes". Bon filon des librairies, les mots-croisés se vendent particulièrement bien pendant l'été, 10% de plus. Mais comment ces jeux sont-ils créés ? Est-ce que tout se passe désormais sur ordinateur ou est-ce qu'il y a encore des professionnels derrière ?



