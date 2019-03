Le tango, une passion qui n'a pas de prix

Rien de tel qu'une séance de la plus sportive des danses pour brûler quelques calories. Né en Argentine au tournant du XXe siècle, le tango rassemble toutes les générations sur le parquet. Jeunes, seniors, femmes ou hommes, ils sont des milliers de passionnés à s'y adonner, malgré le tarif des accessoires requis. Pour ces adeptes du tango, toujours plus nombreux en Europe depuis plus de vingt ans, la passion n'a pas de prix.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.