Le théâtre immersif, une aventure déroutante

C'est un subtil mélange entre fiction et réalité qu'offre le théâtre immersif. Cette aventure plonge le public au cœur d'une pièce dramatique de 1917 dans laquelle chacun peut intervenir. Pour cela, pas de salle de théâtre, mais juste un immense local où les spectateurs vont déambuler aux côtés des comédiens. Et pour se démarquer des acteurs, le public devra porter un masque.



