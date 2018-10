Le trail, un atout économique pour les régions

Millau Grands Causses est une terre propice au trail. La diversité de ses reliefs et de ses paysages séduit les coureurs. Depuis 2013, la communauté de communes s'est enrichie de 19 parcours de trail balisés, sur 280 kilomètres de sentiers. Un grand investissement a été nécessaire, mais l'effort en valait la peine puisque les retombées économiques sont considérables pour tout le territoire. Chaque année, Millau accueille des courses rassemblant parfois 30 000 participants.



