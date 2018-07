Le train à vapeur, une autre manière de voyager !

Pendant les vacances, de nombreuses personnes goûtent aux charmes des trains à vapeur. Un peu rustique, ce moyen de locomotion est parfait pour découvrir et apprécier les paysages. En y embarquant, les passagers sont assurés de vivre une expérience unique et auront l'impression de faire un bond dans le passé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.