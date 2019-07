Le Village estival 2019, un franc succès à Cauffry

Chaque année depuis 2013, le Village estival anime l'été du département de l'Oise. Il propose diverses activités sportives, culturelles et ludiques gratuites à partager en famille. En même temps, l'association veut susciter les vocations. Pour l'édition 2019, le Village estival reçoit en son sein un invité de marque du nom de Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024. Les enfants n'ont qu'une seule hâte, se rendre au prochain rendez-vous. Alors, à quand est-il programmé ?



