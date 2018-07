Lecture : le plaisir de lire à la plage pendant les vacances

Pendant l'été, la lecture est l'un des passe-temps favoris des Français. Sur la plage, de nombreux vacanciers trouvent du plaisir à bouquiner que ce soit un simple magazine, un roman ou une bande dessinée. Il suffit juste de trouver son confort et son support. En effet, l'été est un moment privilégié pour faire plus de lecture. Durant cette période, les libraires sont également ravis puisqu'il y a plus de ventes. Et pour plus de plaisir, il existe même des bibliothèques de plage qui proposent des livres en libre service.



